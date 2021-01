Lucas Lucco atualizou os seguidores sobre o estado de saúde dos avós, Joaquim e Júlia, que estão internados nos cuidados intensivos devido a complicações provocadas pela Covid-19. Mensagem que chega ainda com a notícia sobre o pai do cantor, Paulo Roberto, que também está hospitalizado com o novo coronavírus.

"Ele também está internado, mas não nos cuidados intensivos. Está a melhorar. Os meus avós estão a melhorar bastante. Agradeço muito as vossas orações", disse o cantor brasileiro - que está neste momento à espera do primeiro filho em comum com Lorena Carvalho.

Lucas Lucco contou ainda que estava para ir visitar a família quando, assim que entrou no carro, decidiu não o fazer. "Ouvi uma vozinha da consciência, que para mim é a voz de Deus, que era melhor não ir. Com a Lorena grávida e tudo... Ficamos em casa, em isolamento. Pretendemos ficar assim até o nascimento do Luca e com vacina", partilhou ainda nas stories da sua página de Instagram.

