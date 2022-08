Marco Costa passou as últimas semanas de férias no Algarve com a família mais próxima, porém os dias de descanso do famoso pasteleiro ainda não terminaram.

Marco, a namorada e o filho mais velho de Carolina, Vicente, embarcaram esta terça-feira, 9 de agosto, rumo a Cabo Verde.

A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal, que aguarda a chegada da primeira filha em comum - Maria Emília.

Leia Também: Revelado o nome da primeira filha de Marco Costa e Carolina Pinto