Tatiana Valério tem nas últimas semanas estado mais ausente das suas redes sociais. Uma ausência que a antiga concorrente de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' fez questão de explicar aos fãs esta sexta-feira.

"A Maria está a passar uma fase dificílima e não está fácil. Tentei ausentar-me para lhe dar toda a atenção", explica a empresária agrícola, referindo-se à filha, Maria Constança, de oito meses.

Para partilhar esta explicação com os seus seguidores, Tatiana gravou um vídeo onde se mostra de pijama e cabelo despenteado. Um visual simples, de uma mãe atarefada que aproveitou a ocasião para partilhar a sua impactante opinião sobre a maternidade.

"A vida nunca mais vai ser a mesma. Depois de se tornarem mães vocês nunca mais vão ser as mesmas. E, sinceramente, f*** a pressão social. F*** os palpites alheios. F*** a opinião dos outros. F*** todas as pessoas que dizem alguma coisa que não seja apenas e só para ajudar", começa por afirmar, usando como mote para o seu desabafo o facto de estar de pijama e despenteada mas, ainda assim, "estar tudo bem".

"Não quero sequer pensar como é a vida de pais cujos filhos tem algum problema. Essa não é a minha realidade, graças a Deus. Mas aquela que eu vivo não é fácil. A maternidade é desafiante e vocês nunca mais vão ser as mesmas, a vossas vidas nunca mais vão ser as mesmas [...] e aceitem, está tudo bem. Está tudo bem, no caos", continua.

"Não está tudo bem na pressão social que metem nas mulheres, que têm de trabalhar, de recuperar o peso, de ser ativas. Têm? Não têm, nós somos seres humanos e estamos a adaptar-nos a uma nova realidade. [...] Parem com essa estupidez de que as mulheres têm de fazer seja o que for para voltarem a ser quem eram", termina.

Depois deste desabafo, Tatiana recebeu várias mensagens de mães que se identificaram com a sua forma de pensar e a apoiaram reforçando que, apesar de todas as dificuldades, "está tudo bem".

