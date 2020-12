Lucas e Inês formaram o mais improvável casal que o programa 'Casados à Primeira Vista' juntou. Os dois conheceram-se no formato da SIC, mas não formaram casal um com o outro no programa.

Inês casou com Hugo e Lucas com Anabela, relações que nunca resultaram.

Terminadas as gravações do programa, e já com os divórcios assinados, Lucas e Inês aproximaram-se e o namoro não tardou a ser assumido.

Agora, é nas redes sociais que os pombinhos mostram o amor que os une com as mais românticas fotografias.

"'Bonnie & Clyde'", escreve o barbeiro numa imagem partilhada esta segunda-feira na sua conta oficial de Instagram. Uma fotografia captada em Aveiro, de onde é natural Inês.

Leia Também: Liliana Oliveira, dos 'Casados', surpreende em versão mãe Natal sexy