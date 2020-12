Com a chegada de dezembro, iniciou-se a contagem decrescente para o Natal e Liliana Oliveira deu as boas-vindas à quadra com uma imagem que não passou despercebida.

Através das redes sociais, deu a conhecer, esta quarta-feira, o registo de uma produção fotográfica inspirada na época, na qual surge em modo mãe Natal sexy.

Curioso para ver?

Espreite abaixo.

Leia Também: 'Casados à Primeira Vista': Liliana Oliveira apresenta novo namorado