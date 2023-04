A entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey em março de 2021 foi um marco na história da família real britânica.

Depois de transmitida a conversa em todo o mundo, o rei Carlos III e o príncipe William estabeleceram um pacto, optando por mudar de atitude em relação ao duque de Sussex.

Quem o diz é o correspondente real Robert Jobson no seu novo livro 'Our King'.

"No final de tudo, o William disse ao pai que a família real precisava de uma estratégia clara em lidar com membros da realeza renegados", escreve Jobson, notando que Carlos III "concordou" com esta abordagem.

Desta forma, William e Carlos III decidiram deixar de tratar Harry como uma pessoa de confiança, não se encontrando com ele sozinhos sem a presença de uma outra pessoa (de maneira a testemunhar o acontecido).

"Tanto o Carlos como o William ficaram extremamente irritados com a arrogância do Harry, com a sua falta de discrição e furiosos com a audácia dele em falar sobre o que eles, supostamente, sentiam", nota igualmente o escritor.

