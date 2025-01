Terminou uma das maiores aventuras da vida de Cristina Ferreira no que a viagens diz respeito. A apresentadora passou os últimos dias na Índia, experiência que a marcou para sempre, como fez questão de realçar numa partilha feita esta sexta-feira, dia 10.

No Instagram, Cristina destacou as mais variadas coisas que a chamaram a atenção. Desde as aldeias nas zonas rurais, onde "viu mais felicidade", passando pelas vacas que dominavam as estradas, até aos encantos dos palácios.

"Depois da Índia nada mais é igual", assegurou na publicação.

Ora veja:

