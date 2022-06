Um mês depois da partida de Andrew Fletcher, os Depeche Mode tornaram público um comunicado através do qual revelam a causa da morte do teclista da banda.

O músico, que tinha 60 anos, morreu a 26 de maio deste ano devido a uma dissecção aórtica - lesão que ocorre quando o revestimento da parede aórtica rompe e permite a passagem de sangue entre as camadas da parede da aorta.

Habitualmente, pacientes com dissecção aórtica sentem fortes dores súbitas no peito e nas costas.

A banda revela a informação a pedido da família, garantindo que Andrew Fletcher partiu "de forma natural e sem sofrimento prolongado".

A partilha contém ainda um sentido desabafo onde os restantes elementos dos Depeche Mode lamentam as semanas tristes que viveram após a perda e lembram um encontro no qual se despediram formalmente do amigo.

"Celebrámos a vida do Andy em Londres, na semana passada, num encontro que teve algumas lágrimas mas também grandes memórias. Estarmos todos juntos foi uma forma muito especial de lembrar o Andy e despedirmo-nos dele", contam.

Por fim, o agradecimento aos fãs e admiradores "por todo o amor que demonstraram".

"O Andy, nunca serás esquecido", terminam.

