Denzel Washington e Dakota Fanning posaram novamente juntos passados 18 anos desde a última fotografia na qual aparecem lado a lado.

Os dois atores contracenaram juntos no filme 'Man on Fire', em 2014. Agora, Denzel Washington e Dakota Fanning voltam a fazer parte do elenco de um novo filme: 'The Equalizer 3'.

Os atores posaram para os fotógrafos na quarta-feira, dia 19, na apresentação da trama na Costa Amalfitana.

