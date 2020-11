Demi Moore celebrou esta quarta-feira, dia 11, o 58.º aniversário e a data foi passada entre gravações para o filme 'Please Baby Please'.

O momento de soprar as velas deu-se nos bastidores e foi registado para as redes sociais da atriz com uma fotografia em que esta surge na sala de maquilhagem acompanhada por alguns elementos da produção.

Além do bolo e dos balões, o momento ficou também marcado pelo distanciamento social e uso de máscaras faciais.

