Demi Moore aproveitou ao máximo enquanto desfrutou de um dia de sol em alto mar.

A atriz, de 58 anos, tem aproveitado da melhor maneira possível a estadia em Itália e destacou-se ao exibir as curvas quando posou em biquíni.

A pular num barco no meio do mar, muito feliz, é assim que a celebridade surge na recente fotografia que destacou na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

De acordo com o Daily Mail, Demi Moore tem desfrutado dos últimos dias de verão em Veneza, onde participou na Celebration of Women in Cinema no âmbito do festival de cinema, no último fim de semana.

Leia Também: Demi Moore celebra aniversário da filha. "Inspiro-me em ti"