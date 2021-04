Foi divulgado na madrugada desta sexta-feira, 2 de abril, o videoclipe em que Demi Lovato recria a noite em que sofreu uma overdose que a deixou entre a vida e a morte, no verão de 2018. Trata-se do videoclipe da canção 'Dancing With The Devil' ['A Dançar Com o Diabo'].

As imagens retratam os momentos em que a artista, na altura com 25 anos, ficou inconsciente, em que foi reanimada e, mais tarde, já fora de perigo no hospital.

A canção faz parte do álbum 'Dancing With The Devil: The Art of Starting Over', um trabalho que ilustra o caminho de superação após o susto de saúde. "Esta é uma jornada que demorou anos para acontecer... Nem consigo acreditar que está aqui. Por favor, ouçam as músicas por ordem, do início para o fim, por mim. Amo-vos", escreveu nas redes sociais na publicação em que apresenta o disco.

Vale ainda referir que o álbum conta com as participações das artistas Noah Cyrus e Ariana Grande.

