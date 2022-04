Antonela Roccuzzo presenteou os seus seguidores do Instagram esta segunda-feira com imagens únicas da vida em família. A mulher de Lionel Messi filmou o companheiro e os filhos durante uma partida de futebol caseira, no jardim de casa.

As imagens mostram o jogador de futebol no campo, ou neste caso no jardim, com os pequenos Thiago, de nove anos, Mateo, de seis anos, e Ciro, de quatro.

Ainda que este fosse um jogo a brincar, Messi não facilitou a vida aos filhos e deixou o seu espírito competitivo vir ao de cima.

"Messi, deixa os meninos ganhar", reagiu Antonela ao mostrar as imagens, agora disponíveis na galeria.

