Os fãs da família Kardashian Jenner ainda estão a recuperar os ânimos da notícia de que o reality show 'Keeping Up With the Kardashians' chega ao fim, mas Kylie Jenner fez questão de deixar as tristezas de lado na última publicação no Instagram.

Não é novidade que é dona de um corpo de sonho, mas a empresária, de 23 anos, quis avivar a memória dos fãs e deu a conhecer novas fotografias suas, nas quais o decote é o grande protagonista.

Mais uma vez, a temperatura subiu... Ora veja.

