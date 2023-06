Deborah Secco é considerada uma das mulheres mais atraentes do Brasil, o que faz com que tudo o que diz sobre a imagem seja alvo de muito interesse no país.

Numa nova entrevista ao site Gshow, a atriz confessou que sofre de alopecia androgenética, doença que pode mesmo causar queda de cabelo.

"Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho pouco cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebé. Isso sempre foi uma questão para mim. Com a minha profissão eu tive de pintar cabelo, colocar extensões (...) e isso danifica muito o cabelo", revelou Deborah.

"Eu já tingi muito o couro cabeludo, cheguei a tatuar o couro cabeludo, fiz micropigmentação, eu tinha realmente uma questão pela demanda profissional, do meu cabelo não aguentar todas as transformações que eu precisava fazer profissionalmente", fez notar também, referindo depois que faz intradermoterapia capilar.

"Dedico-me assiduamente a este tratamento", sublinhou por fim a atriz, de 43 anos.

