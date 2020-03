A família de Deborah Secco tem esta quarta-feira, dia 25, motivos para celebrar. A mãe da atriz completa mais um ano de vida.

A ocasião pede uma homenagem especial e foi precisamente o que fez a atriz brasileira nas suas redes sociais.

"Feliz aniversário à mãe mais especial do mundo. A minha leoa, que ruge e afaga. Que educa e alimenta. Que ama incondicionalmente. Que me põe no colo e inspira o que eu tenho de melhor. A pessoas que mais me incentivou e acreditou em mim (...) O meu coração bate dentro do seu e o seu aqui no meu. Amo-te. Obrigada por ser, por tanto", declarou a filha babada.

Deborah completou a publicação com uma amorosa imagem onde posa ao lado da mãe e da sua filha, a pequena Maria Flor.

