Deborah Secco contou esta segunda-feira, na sua página de Instagram, que a filha, Maria Flor, de seis anos, partiu o braço.

"Um braço partido de presente do Dia da Mãe", brincou a atriz brasileira, referindo-se à data especial que no Brasil se celebrou no último domingo, 8 de maio.

E após um seguidor ter reparado que a menina estava sorridente, mesmo com a lesão, Deborah Secco contou: "Ela é muito tranquila. Nem chorou".

De recordar que a menina é fruto da relação da atriz com Hugo Moura.

