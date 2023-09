Débora Monteiro aproveitou para cuidar de si esta quarta-feira, tendo revelado no Instagram que foi a uma clínica para "dar um 'boost' nas olheiras que a incomodam muito".

"Privação de sono, cansaço, rotina... Tenho tendência para ficar assim com estes papinhos. E vou disfarçar estas rugas no pescoço", acrescentou, referindo que já se submeteu antes ao procedimento estético para melhorar as olheiras. Veja o vídeo na galeria.

De seguida, publicou duas imagens, uma do antes e outra do depois da primeira vez que fez o referido procedimento estético.



© Instagram_deboramonteiro_

