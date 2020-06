Na reta final da primeira gravidez, Débora Monteiro recordou esta sexta-feira, dia 4, o início desta fase, quando ainda era "segredo". A atriz partilhou nas suas redes sociais uma fotografia sua que remonta para a gala da GQ, que se realizou a 30 de novembro de 2019.

"No outro dia em conversa alguém me disse: 'Já viste que não foste a nenhum evento grávida? Só te viram pelas fotos e vídeos que vais publicando'. Mas não... Em novembro houve a gala da GQ e eu já tinha as minhas pequenitas na barriga. Era o meu segredo e senti-me mais poderosa que nunca. Aliás, até ajudou com as boobs, com a gravidez ficou tudo no sítio, qual lei da gravidade qual quê", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja.

Recorde-se que a atriz está grávida de gémeas, fruto da relação com Miguel Mouzinho.

