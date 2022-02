Débora Monteiro lesionou-se, tal como revela a própria numa das suas últimas partilhas na redes social Instagram.

A atriz e apresentadora revela uma fotografia do seu pé inchado, explicando ter sofrido uma entorse.

"A recuperar de uma entorse no tornozelo", conta, ironizando em seguida sobre o facto de não conseguir descansar como devia por ter duas filhas gémeas ainda pequenas. "Com duas crias dá sempre para descansar", acrescenta, acompanhando a frase com emojis a chorar a rir.

Débora Monteiro é mãe das gémeas Alba e Júlia, de um ano, resultado da relação de longa data com Miguel Mouzinho.

