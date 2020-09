O dia 8 de julho de 2020 marcará para sempre a vida de Diana Monteiro e a do companheiro, Miguel Mouzinho. Isto porque foi nesta data que as filhas gémeas do casal, Júlia e Alba, nasceram. Desde então, os pais 'babados' têm vivido momentos de grande ternura em família.

Ainda hoje, por exemplo, a atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram imagens em que Miguel aparece com ambas as meninas a dormirem ao seu colo.

Mas melhor que explicar é mesmo ver o momento através da imagem que se segue...

