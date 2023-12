Débora Monteiro usou as redes sociais para mostrar fotos das duas filhas gémeas, Alba e Júlia, de três anos.

Nas fotografias, captadas na cidade do Porto, as meninas vestem um visual totalmente lilás, com gorro incluído.

"Chegámos ao norte. Primeira paragem: Casa da vovó. Celebrar o Natal é celebrar a família, o colo, os abraços, o amor e mimo, muito mimo", escreveu a atriz na legenda das imagens.

De recordar que as meninas são fruto da relação de longa data de Débora com Miguel Mouzinho.

