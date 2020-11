Débora Monteiro fez um desabafo na sua conta de Instagram na sequência do mais recente programa 'Domingão', no qual é apresentadora. A também atriz aproveitou para explicar por que motivo se emocionou durante o formato.

"A resposta é simples... Ontem não houve figuração e tivemos de conseguir preencher um enorme espaço vazio para que o programa não perdesse vida e cor. E no final parte da equipa juntou-se a nós apresentadores, para dançar, todos afastados, mas felizes por termos conseguido", revela.

"Custa-me aceitar esta pandemia! Sou uma mulher de abraços, gosto do toque e o meu coração fala sempre mais alto. Cuidem-se, usem máscara, desinfetem as mãos, respeitem o próximo, mas não deixem de fazer a vossa vida... A economia não pode parar, as pessoas precisam de trabalhar e juntos temos de conseguir dar a volta a isto", completa.

