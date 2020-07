Débora Monteiro entrou na reta final da gravidez e, por isso, as suas filhas podem nascer a qualquer momento. Uma vez que se trata de uma gestação gemelar, é até bastante provável que as meninas acabem por nascer antes das 40 semanas.

E com o avançar do tempo cresce também a ansiedade da futura mamã. Nas suas redes sociais, Débora confessou estar a sofrer com os sintomas do último trimestre de gravidez e muito emocionada por saber que está próxima a hora de conhecer as suas meninas.

"Vamos lá meninas... 38 semanas. A mãe já está super inchada, cheia de dores nas costas, com as pernas sem joelhos, sem tornozelos, muito avermelhadas... E não vejo a hora de vos conhecer Quero ouvir o vosso primeiro choro, beijar-vos, abraçar-vos e sentir o maior amor da vida. E choro, choro de emoção, porque sei que está quase...", declarou a futura mamã na legenda de uma das fotografias da sessão de fotos que realizou recentemente e onde posou completamente nua.

