Débora Monteiro encantou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia absolutamente 'deliciosa' de uma das filhas: a pequena Júlia.

"Júlinha,

Não é de sorriso fácil, dizem que que tem o olhar intenso e até acho que é como eu, à primeira vista dizem sempre que tenho cara de quem 'intimida'. Mas depois imaginem só, tem a gargalhada estridente da mãe, gosta de comer, menina do papá, gosta de uma boa rebolation, tipo Anita ou Beyoncé e se fizerem zoom tem ali uma bela de uma favola a dar nas vistas. Cómica", descreveu na legenda da publicação.

Note-se que Júlia é irmã gémea de Alba. As meninas têm um ano e são fruto do seu atual relacionamento com Miguel Mouzinho.

