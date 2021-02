Esta quinta-feira, dia 18, é um dia especial na vida de Débora Monteiro. O companheiro da atriz, Miguel Mouzinho, completa mais um ano de vida, data que a apresentadora e atriz fez questão de evidenciar nas redes sociais.

"Hoje é o dia do Mi, quer dizer... O dia do Mi são todos os dias não fosse ele o meu parceiro da vida", começa por dizer.

"O homem que faz de tudo para me ver feliz e que me deu as bebés mais lindas do mundo. Posso até dizer que é um paizaço que faz tudo e mais alguma coisa para cuidar das bebés e de mim", acrescenta, referindo-se às gémeas Alba e Júlia.

"Super criativo, muito sonhador, carinhoso e o meu melhor amigo. Ya, eu sei que não gostas de lamechices, nem sei muito bem se é assim que se faz mas estou a curtir. Vamos rir muito até sermos velhinhos, tu com as tatuagens murchas, eu toda esticada com um patrocínio qualquer. Aiii... Parabéns Mi, amo-te", completa.

