Débora Monteiro teve esta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, motivos para celebrar. O namorado da atriz e pai das suas duas filhas gémeas completou mais um aniversário.

Como forma de felicitar Miguel Mouzinho, a atriz e apresentadora usou a sua conta oficial de Instagram para lhe dedicar uma apaixonada declaração de amor.

"O dia está quase quase a terminar, mas como ele nasceu às 21h00, ainda agora está a começar. É o meu namorido, o melhor paizão que as piriris podiam ter, um criativo de fazer inveja, super charmoso, diz-me sempre que estou linda mesmo quando estou destruída, cozinheiro de mão cheia, fica feliz com chocolate ou gelado a ver uma sériezinha ou estar com os amigos", escreve Débora.

"Adora pedir a minha opinião para tudo, mesmo que eu não perceba do assunto, mas só o facto de poder partilhar o dia dele, ele fica feliz. É o meu Miguel, o meu Noni, o papá ️ Sou /somos umas sortudas por te termos na nossa vida. Miguel Mouzinho, para sempre o meu amor", lê-se na legenda de uma encantadora fotografia do casal.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho namoram há vários anos. Em julho de 2020 o casal concretizou o desejo de ver a família aumentar com o nascimento das pequenas Júlia e Alba.

