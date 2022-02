Atriz mostrou-se pela primeira vez com o pé inchado no início do mês.

Débora Monteiro continua a recuperar de uma entorse. A apresentadora mostrou-se pela primeira vez com o pé inchado no início de fevereiro, e esta segunda-feira voltou a falar aos fãs. "Enquanto colocam a relva eu tento recuperar da entorse. Que seca", começou por dizer uma fotografia que publicou nas stories da sua página de Instagram e onde mostra de novo o pé inchado. "Não há maneira de isto passar. Descanso, já sei… mas ainda não encontrei a fórmula de trabalhar e tomar conta de crianças sem fazer nenhum", acrescentou. © Instagram Leia Também: Débora Monteiro mostra pé inchado após sofrer entorse no tornozelo