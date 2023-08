Helena Coelho foi convidada a dar a sua opinião no programa 'TVI Extra' desta sexta-feira, 25 de agosto. O tema foi um polémico vídeo no qual uma ama aparece a agredir uma criança de 2/3 anos num centro comercial, algo que foi destacado pela atriz Catarina Gouveia nas redes sociais.

"Como mãe dá-me uma dor ainda maior porque consigo imaginar se fosse a minha filha naquele caso", confessa a influenciadora digital referindo-se à filha, a pequena Íris.

"Hoje em dia somos a primeira geração a ter acesso a uma data de conhecimento que nos prova que o cérebro da relação entre adulto e criança... O cérebro adulto somos nós, nós é que temos de tentar lidar com as nossas emoções, não são elas, porque a criança está só a ser criança", defende.

"Dar uma educação respeitosa não significa, obrigatoriamente, libertinagem ou falta de educação, é olhar para uma criança de forma respeitosa", argumenta, notando que neste caso "não houve respeito".

Entretanto, Helena Coelho fez uma reflexão sobre o assunto. "Estas crianças que estão a ser educadas desta forma (...) para elas a consequência de uma reação delas é o bater, a agressividade, a forma de falar mais alto, seja o que for. Imagina se estas crianças vão para a escola da minha filha, das filhas do Bruno [de Carvalho... Quando os meus filhos fizerem uma coisa que não gostem, eles vão reagir como? Achas que vão falar e dizer 'não gostei muito do que tu fizeste'?".

"Não tem nada a ver, não concordo nada", respondeu de imediato Helena Isabel Patrício.

"Não concordas porque não tens filhos", atirou Helena Coelho.

"Acho que não se educa com violência, ponto. Sou completamente contra a violência, mas sou a favor de uma palmada. (...) Se o meu filho se portar mal e precisar de uma palma, autorizo que se dê uma palmada", defendeu a comentadora.

Leia Também: Catarina Gouveia em "choque" com vídeo de agressão a criança