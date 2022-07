João Baião está de férias no Quénia. Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de julho, o apresentador revelou que se encontra em Nairóbi, na capital do país, e fê-lo através de um vídeo hilariante.

"Não sei porquê, mas estou aqui neste mercado e as pessoas passam e riem-se", brincou João Baião, que surge com um vestido longo com um padrão colorido e um chapéu.

De seguida, o também ator interage com uma comerciante do mercado local, que o elogia.

Os seguidores gostaram da divertida publicação do comunicador e deixaram vários comentários a parabenizar a brincadeira.

