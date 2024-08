Ainda de férias, João Baião fez recentemente uma nova publicação na sua página de Instagram que gerou muito 'burburinho'... por causa do seu look.

"Ai João, que outfit tão confuso. Nem parece coisas tuas", comentou uma seguidora. "Que horror de chinelas", pode ainda ler-se entre as críticas.

Mas houve quem defendesse o apresentador. "A maioria das pessoas fala da roupa do João e não da principal mensagem que é a leitura", disse uma internauta, que recebeu depois resposta do rosto da SIC a concordar com as suas palavras.

"Exato! Em férias, na praia, os coordenados da roupa é o que menos me preocupa. Estou de férias", escreveu João Baião, reagindo assim às críticas.

