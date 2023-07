Para os Prémios Princesa de Girona, que aconteceram esta quarta-feira, 5 de julho, na Catalunha, a rainha Letizia surpreendeu com uma escolha pouco habitual no que ao seu look diz respeito. A monarca espanhola, de 50 anos, decidiu colocar de lado as cores e apostar num vestido preto, de corte evasé, da marca de fast fashion H&M.

Tendo isto em conta, decidimos lembrar os vestidos pretos que a soberana já usou em outras ocasiões.

Na galeria verá as diversas ocasiões em que Letizia 'não se comprometeu'.

Partilhe connosco a sua indumentária preferida.