Esta quarta-feira, dia 5 de junho, a seleção portuguesa de futebol de sub-17 irá disputar a final do Campeonato da Europa contra a Itália.

Já com Portugal no coração, Oliver, filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, surgiu devidamente vestido com o equipamento da seleção.

O momento foi partilhado pela atriz na sua página de Instagram, conforme poderá ver pela imagem de seguida.



© Instagram - Jessica Athayde

Leia Também: Diogo Amaral revela data do casamento com Jessica Athayde