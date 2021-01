Robbie Williams está infetado com a Covid-19, adianta a imprensa internacional. O músico encontra-se de férias com a mulher, Ayda Field, e os seus quatro filhos nas Caraíbas e foi durante este período que sentiu os primeiros sintomas da doença.

"O Robbie está bastante doente. Ele está confinado ao local onde está hospedado com a família. Não é exatamente o pior lugar do mundo para ficar em quarentena, embora não possa ir à praia", contou uma fonte ao The Sun.

Por agora, a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais ou pelo próprio

