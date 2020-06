Terminada a quarentena, João Félix voltou ao trabalho no Atlético de Madrid, clube onde joga atualmente, e a sua namorada deixou a sua casa em Espanha. A jovem Margarida Corceiro rumou a Lisboa para depois fazer as malas em direção ao sul do país.

A atriz está de férias no seu local de eleição: Portimão. E foi precisamente a partir do Algarve que enviou na tarde desta quarta-feira uma prova de amor a João Félix.

Apesar de estar longe fisicamente, Margarida mostrou estar com o amado em pensamento ao revelar estar a assistir ao seu jogo de hoje. Félix defronta o Osasuna ao serviço do Atlético de Madrid e a namorada promete não perder nem um minuto de jogo.

