Liliana Campos está a desfrutar de uns dias de descanso em Veneza, Itália, mas estas férias não estão a ser só um mar de rosas. Isto porque a apresentadora da SIC foi vítima de "publicidade enganosa", como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

“Cuidado. Ontem, pela Internet, marquei o nosso transfer do aeroporto para o centro da cidade de Veneza num barco destes, porque os acho muito bonitos. Paguei e recebi os bilhetes por email. Até aqui tudo bem", começou por dizer nas stories, esta sexta-feira, 18 de fevereiro.

© Instagram_lilianacamposoficial

“Um senhor extremamente mal educado, rude, do pior que podem imaginar, me mostra o nosso transfer, que nada tinha a ver com o que tinha pago. Eu paguei este que está no site. Resposta: ‘Isso é publicidade. Nós temos muito poucos barcos desses. Na publicidade é óbvio que colocamos o melhor’", relatou.

© Instagram_lilianacamposoficial

"Rio ou choro?! Nem uma coisa nem outra, vou-me embora. Pedi-lhe o meu dinheiro de volta. Claro que não devolveu… Resolvi que não me ia chatear com isto. Apesar de ter ficado furiosa na altura. Perguntei-lhe o nome, como é óbvio não quis dar, mas eu já tinha ouvido chamarem-lhe Manolo“, acrescentou numa outra publicação.

"Para além da falta de educação do colaborador, o mesmo assume que fazem publicidade enganosa", continuou.

© Instagram_lilianacamposoficial

Apesar de tudo, não deixou de desfrutar das férias. "Agora tudo isso ficou para trás. Vamos lá aproveitar", escreveu ainda num vídeo que publicou na mesma rede social. Veja na galeria.

