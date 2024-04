O 'clã Kardashian-Jenner' está de férias nas ilhas Turcas e Caicos e as irmãs têm usado as redes sociais para partilhar algumas fotografias destes dias de descanso no destino paradisíaco.

Khloé Kardashian publicou esta terça-feira, dia 9 de abril, um conjunto de fotografias nas quais aparece com a filha mais velha, True, de quase seis anos.

Nas fotos, mãe e filha aparecem sorridentes no mar. "True e Turcas", escreveu a empresária na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

