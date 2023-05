"Bomba", "lindíssima" e "mulher mais que perfeita". Estes são alguns dos elogios deixados na caixa de comentários das mais recentes publicações de Olívia Ortiz feitas nas redes sociais.

A atriz mostrou-se de biquíni no interior de uma piscina, no Algarve, registos esses que foram captados durante as férias.

"Os tons de azul que faltavam na minha vida", escreveu Olívia na legenda da publicação.

