Dax Shepard partilhou uma fotografia da mulher, Kristen Bell, onde a mesma aparece nua. Uma imagem que foi destacada no Instagram no domingo, 9 de maio, no Dia da Mãe, celebrado nos EUA.

Kristen aparece apenas com meias enquanto tentava exibir a sua flexibilidade. Na legenda da publicação, o companheiro teceu rasgados elogios à atriz.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum, Lincoln, de oito anos, e Delta, de seis.

