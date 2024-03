Da'Vine Joy Randolph afirmou que ter ganho um Oscar não a "vai mudar" enquanto pessoa.

A atriz, de 37 anos, venceu o galardão de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel em 'The Holdovers' na cerimónia do último domingo, dia 10, e diz esperar "deixar um legado" e criar trabalho que "tenha relevância" para as pessoas.

No entanto, diz também que esta vitória não afeta quem ela é, a sua essência.

Questionada sobre a diferença entre aquilo que é atualmente e como era antes de ganhar o Óscar, afirmou que "não há [diferença] nenhuma".

"Há um troféu em minha casa agora, mas eu não sou diferente. Não se pode vir de Philadelphia e ser mudado. Esta será quem sou. Os papéis vão melhorar, o dinheiro vai melhorar, as falas vão melhorar. Espero deixar um legado e deixar uma marca com esta carreira. Espero que meu trabalho seja importante e seja algo com que pessoas de todas as formas, tamanhos, cores, crenças e géneros se possam conectar. Mas eu e a minha alma não mudaremos", acrescentou.