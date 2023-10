David e Victoria Beckham são um dos casais mais conhecidos mundialmente e mantém-se unidos há largos anos.

Casados desde 1999, não é só a vida amorosa que partilham, mas também os gostos.

Já foram várias as vezes que sugiram em público com o look a combinar, como recorda a People. Por isso, decidimos destacar nesta galeria alguns dos visuais do casal que foram pensados ao pormenor.

De recordar que ambos são pais de três jovens, Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 21, Cruz, de 18, e Harper, de 12.

