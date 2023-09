Em janeiro deste ano, David Carreira e Carolina Carvalho foram pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Lucas. Desde então, que a vida do músico mudou, sendo que este mostrou o seu lado de 'papá babado' no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 21 de setembro.

Nesta ocasião, David foi questionado acerca do motivo pelo qual ele e a companheira ainda não mostraram o rosto do menino publicamente.

"Gosto de partilhar momentos com ele, sem partilhar a cara, porque não resisto a não partilhar, é tão fofo que eu quero mostrar", reflete.

"Não sei se um dia iremos partilhar a cara, não faço ideia, porque não é algo que é muito pensado", confessa ainda, notando que por enquanto preferem resguardar a identidade do menino.

David disse que a sua vida mudou no sentido em que passou a estar preocupado com "certas coisas", mas que não perdeu a sua essência. Este também disse que o filho "adora música" e que sente que "vai ser cantor".

"Não é algo que eu faça muita pressão, faça o que quer desde que seja feliz, mas sinto que já tem queda para a música", completa.

Leia Também: David Carreira revela nome inusitado que Carolina queria dar ao filho