Este sábado, dia 7, David Carreira aumentou as temperaturas na sua conta de Instagram ao publicar uma fotografia na qual aparece a posar em tronco nu.

Desde logo, o músico foi alvo dos mais diversos comentários e elogios, no entanto, as palavras do amigo Diogo Piçarra é que acabaram por se destacar.

"Ensina-me... Tenho uma capa para fazer", brincou.

Também Carolina Carvalho Santos, namorada de David, não ficou indiferente: "Estamos muito quentes".

Veja a publicação.

