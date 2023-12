David Carreira voltou a 'encher' de amor e carinho as stories da sua página de Instagram. Depois de ter revelado a conquista que atingiu com a música feita em homenagem à irmã, Sara Carreira, o cantor destacou uma adorável fotografia em que aparece na companhia do filho.

Com o pequeno Lucas ao colo, e o bebé vestido com um macacão do Winnie-the-Pooh, é assim que podemos ver pai e filho na referida imagem que está agora disponível abaixo.

De recordar que Lucas vai completar um ano em janeiro e é fruto da relação de David Carreira com Carolina Carvalho.

