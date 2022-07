David Carreira juntou-se ao "fenómeno brasileira Matheus Fernandes" para a sua mais recente parceria internacional.

A novidade foi anunciada esta quarta-feira, 6 de julho, no mesmo dia em que o cantor português tornou público o nome e a data escolhida para o lançamento do tema.

'Saturno' é apresentado ao público no próximo dia 14 de julho, às 21h00, em território brasileiro, e em Portugal à 01h00 de dia 15.

"Este é a primeira colaboração internacional do artista sensação brasileiro, detentor do 1.º lugar do Spotify Brasil, com o êxito 'Balanço na Rede', e fará parte do próximo álbum de originais de David Carreira, 'OYTO'", realça a Sony Music através de um comunicado enviado à imprensa.

Também no dia 15 deste mês será lançado o videoclipe oficial de 'Saturno'. Matheus Fernandes viajou até Portugal para, ao lado de David Carreira, gravar "num cenário especialmente desenhado para o efeito e que promete impressionar".

Depois de 'Anda Comigo', 'Noite Inteira' e 'Baby Boo', este é o quarto tema do próximo disco a ser desvendado aos fãs. O álbum 'OYTO' será editado ainda este ano.

