Depois de na passada semana terem tido "a primeira saída à noite" desde que foram pais pela primeira vez, Carolina Carvalho e David Carreira repetiram hoje o 'programa'.

O casal aproveitou a noite de sexta-feira, para tardiamente celebrar o Dia dos Namorados, com um jantar a dois.

"Hoje é dia de jantar fora", revelaram ao gravarem um vídeo no restaurante Seen by Olivier.

Lucas, recorde-se, é o nome do primeiro filho do casal, que terá nascido nas últimas semanas de janeiro.

