Vai arrancar já em fevereiro as gravações do novo projeto da TVI. 'Rua das Flores' é a nova aposta de ficção do canal, da autoria de Roberto Pereira, escritor da novela 'Festa é Festa'.

Como indicaram através de um comunicado, "esta será uma história que tem tanto de inesperada, como de desconcertante".

"A 'Rua das Flores' conta-nos a história de uma rua no distrito de Lisboa, que podia ser como tantas outras, mas que não é igual a nenhuma. Tudo isto porque se trata de uma rua onde todas as mulheres têm nomes de flores. Este é o mote para este novo projeto de ficção que será produzido pela Plural com a direção de Francisco Antunez", adiantaram ainda.

Entre as caras conhecidas que integram o elenco está Ana Bola, José Pedro Gomes e David Carreira.

No Instagram, o filho de Tony Carreira já falou sobre a novidade. "Nada me faz feliz do que conseguir conciliar a ficção com a música, e depois do 'Bem Me Quer' estou de volta com um projeto que promete e muito! 'Rua das Flores' está quase a chegar. A TVI tem vindo a anunciar o elenco, comenta quem é que tu gostavas de ver ao meu lado neste projeto?", disse o cantor e ator.

