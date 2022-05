David Beckham partilhou uma fotografia raríssima da irmã mais velha, Lynne Georgina.

As imagens foram publicadas pelo ex-jogador de futebol no Instagram, a propósito do aniversário de Lynne.

No primeiro retrato, David e a irmã posam num retrato em família. No segundo vê-se apenas uma fotografia da irmã.

“Feliz 50.º aniversário. Espero que tenhas tido um dia incrível, tu mereces. PS. Desculpa pela segunda fotografia”, escreveu na legenda da publicação.

