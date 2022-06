David Beckham está a passar algum tempo com a filha mais nova, a pequena Harper, de 10 anos. Ambos estão de férias em Veneza, Itália, como relata o Page Six.

Sabe-se que viajaram para o país na semana passada, e a página de Instagram do antigo futebolista tem sido onde o pai 'babado' tem destacado alguns momentos desta viagem.

Num vídeo que partilhou na rede social, por exemplo, mostrou que ambos estavam a comer um gelado às nove da manhã.

Já nas stories mostrou algumas fotografias em que aparece com a menina a andar de barco.

Mas o que mais tem impressionado tudo e todos é o crescimento da pequena Harper. Nas redes sociais estão a ser destacadas algumas imagens do pai com a filha quando se preparavam para um evento no Teatro La Fenice, e onde menina aparece com um vestido sem alças, rosa e azul.