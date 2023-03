Dave Grohl, vocalista dos Foo Fighters, passou 16 horas a cozinhar para um grupo de 450 sem-abrigo em Los Angeles, Estados Unidos.

O músico foi um dos voluntários que se disponibilizou para ajudar a associação Hope of the Valley, segundo avança o TMZ.

O CEO da associação, Rowan Vansleve, partilhou na sua página de Instagram um vídeo de Dave em 'ação' no local.

"Ele cozinhou para centenas de pessoas que vivem nos abrigos no meio de uma das piores tempestades. Amor e respeito pelo Dave", escreveu na legenda da publicação.

Segundo o TMZ, Dave passou 14 horas à volta do churrasco e mais duas a preparar a carne (deixando-a de repouso).

Para além do trabalho voluntário, Dave arcou igualmente com as despesas das refeições, tendo mesmo chegado a dormir no parque de estacionamento.

Ao todo foram 500 pessoas alimentadas se contarmos com os 50 voluntários que ajudaram a distribuir e a preparar as refeições.

